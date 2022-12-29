Опухоль и три операции: житель Сургута неудачно сходил в частную стоматологию

Житель Сургута Александр Хмелевский планирует писать заявление в прокуратуру на стоматологию за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Ему пришлось делать три операции после удаления зуба в частной клинике. Об этом сообщается на сайте URA.RU.

«После удаления зуба в стоматологии у меня на лице появилась опухоль. В клинике мне выписали антибиотики и средство для полоскания. Но опухоль не проходила. Пять дней я ходил в эту клинику, они меня возили к своим знакомым в другие стоматологии, но ничем помочь не смогли. Говорили, что скоро все пройдет. Когда боль стала невыносимой, я пошел в городскую больницу, где меня прооперировали. Для полного восстановления потребовалось три операции», — рассказал Хмелевский.

Мужчина сообщил, что в частной клинике ему не удалили зуб полностью и к тому же занесли заражение.

«Врач из городской больницы, который меня оперировал, сказал, что заражение мне занесли и не удалили корень зуба. Для лечения врачам пришлось разрезать мне щеку в нескольких местах и удалить еще один зуб», — подчеркнул Хмелевский.

В самой стоматологической клинике отметили, что с мужчиной была проведена претензионная работа и выплачена компенсация за неудобства.

«Инцидент произошел несколько лет назад, и он только сейчас начал возмущаться. С ним после случившегося связывались наши сотрудники и выплатили за доставленные неудобства 30 тысяч рублей. На этом проблема была решена. Мы не знаем, зачем он начал вновь поднимать эту тему. Наверное, денег хочет получить. Он прислал письмо в клинику, где требует еще 100 тысяч. Мы платить не будем. Считаем, что он занимается вымогательством, и сами напишем заявление в полицию», — ответили в клинике.

Сам Хмелевский сказал, что претензионной работы никакой не было. Владелец клиники дал ему 20 тысяч рублей и сказал, что больше ему ничего не выплатит. Два года пострадавший пытался решить вопрос самостоятельно. Но на данный момент мужчина собирается писать заявление в прокуратуру на сотрудников клиники за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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