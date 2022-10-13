В Подмосковье больной зуб довел женщину до реанимации

Стоматологи районной больницы в ближнем подмосковных Люберцах спасли жизнь пациентке, вызвав для операции торакального хирурга

Все началось с обычной зубной боли. Однако вместо того, чтобы записаться на прием к стоматологу, женщина решила лечиться народными средствами. Полоскала рот отварами, пила настойки.

Вскоре боль переросла в отек десны, перекинулась в область шеи. Только когда больная начала задыхаться, она набралась мужества пойти к врачу.

Стоматологи пришли в ужас: обширный гнойный процесс распространялся уже на грудную клетку, состояние пациентки расценивалось как критическое. К операции был привлечен хирург – специалист по кардиохирургии.

После разреза трахеи на рану были установлены трубки-дренажи для оттока гноя, женщина несколько дней провела в реанимационном отделении. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она самостоятельно принимает пищу.

И – верит не в народную медицину, а врачам.

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