Опасность сонного паралича: сомнолог раскрыла секрет, как избежать синдрома «старой ведьмы»

Практически каждый человек хоть раз в жизни слышал страшные истории о сонном параличе. Пережившие его рассказывают, что видели странные образы, чувствовали, как на грудной клетке сидит демон и не дает пошевелиться. По статистике каждый третий может столкнуться с так называемом синдромом «старой ведьмы». Сомнолог Елена Колесниченко рассказала, кто находится в зоне риска, а также как избежать сонного паралича.

Доказано, что эффект сидячего на груди демона возникает в результате самопроизвольного пробуждения в фазе быстрого сна. Человек попадает в пограничное состояние, когда мозг уже проснулся, а тело сохраняет характерный для ночного отдыха паралич. Из-за этого проснувшийся не может пошевелиться и говорить. Как правило, это приводит его в ужас и вызывает неконтролируемый страх. Состояние усугубляется возникновением галлюцинаций – человек видит сновидения наяву.

Врач-психотерапевт рассказала, что чаще всего пациенты делятся страшными видениями. В состоянии сонного паралича к ним приходят ужасные, мифические существа и монстры.

Чаще всего эффект синдрома длится недолго – от нескольких секунд до двух минут. Сомнолог уверяет, что такие приступы в большинстве случаев безвредны, однако иногда могут указывать на проблемы с нервной системой.

Избежать сонного паралича можно, если придерживаться нескольких правил. Врач советует устранить провоцирующие его факторы. Наладить режим сна, чаще отдыхать и не заниматься умственной деятельностью перед отбоем. Также стоит отказаться от вредных привычек и постараться избегать стрессов.

Главное, стоит помнить, что все, что видит человек по время сонного паралича, - лишь иллюзия, которая закончится. В синдроме нет ничего страшного, и никто не сможет вам навредить по-настоящему.

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