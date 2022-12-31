Опасное украшение: когда нельзя включать электрогирлянду на елке

Продавец живых елок раскрыл секрет о том, как правильно выбрать дерево и рассказал о мерах предосторожности при обращении с ним. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Любители живых елей могут произвести покупку на специальных базарах, в садовых магазинах или супермаркетах. Но как правильно выбрать дерево, чтобы оно простояло больше месяца и не высохло в квартире при температуре 20 градусов и сухом воздухе? Дендрологи и пенсионеры рассказали о нескольких хитростях.

Сотрудник оптовой фирмы по торговле елками Сергей Омелехин рекомендовал поливать дерево, чтобы оно не высохло. По его словам, если в квартире сухой воздух, то покупать дерево лучше всего перед самым Новым годом. А если влажность хорошая, то можно приобрести товар и раньше. Цены практически всегда одинаковые и не меняются в зависимости от даты.

Ставить новогоднее дерево нужно в ведро или специальную подставку для елок в виде ведра с фиксаторами – это поможет сохранить его на долгий срок. Емкость нужно заполнить водой и регулярно поддерживать ее уровень.

«Елка пьет пару литров воды в день. Я каждый день подливаю из бутылки с длинным горлом. Если не забывать это делать и правильно выбрать елочку, она простоит до февраля», – рассказала пенсионерка из района Сокол Галина Гурко. Она добавила, что хвою никак обрабатывать не нужно.

«После того, как елку нарядили, это и невозможно. Зато хвоинки являются индикатором сухости елки: как только они начинают сыпаться при малейшем прикосновении, дерево нужно разряжать и нести на утилизацию», – уточнила Гурко.

Один из важнейших факторов – нельзя включать электрогирлянду, если елка уже высохла. Пожаробезопасность — прежде всего.

Ранее мы писали о том, чем опасны живые новогодние елки.