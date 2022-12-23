Клещи и бронхоспазмы: чем опасны живые новогодние елки

Совсем скоро наступит Новый год. Все украшают свои дома гирляндами, мишурой и обязательно покупают елочку. Многие выбирают живые деревья, а не искусственные. Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупредил, что живые ели для некоторых людей могут быть очень опасны.

По словам специалиста, живые ели осыпаются. Из-за этого есть большой риск, что иголки могут попасть в дыхательные пути или под кожу как занозы.

«В тепле могут проснуться опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы», — рассказал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте».

Специалисты советуют не ставить живые ели в детской комнате. Также лучше не хранить их более двух-трех недель. А перед установкой подержать дерево несколько дней на улице, к примеру на балконе или в гараже. Нужно помыть дерево и обрезать ствол. Оно должно стоять в воде и ежедневно поливаться.

Эксперты рекомендуют семьям с младенцами и аллергиками делать выбор в пользу искусственных елей. Но они тоже могут нести опасность. Все дело в материалах, из которых сделаны новогодние деревья. Они могут быть некачественными. Кроме того, деревья накапливают пыль. Их тоже лучше помыть перед установкой.

Ранее мы писали о том, какое заболевание может спровоцировать новогодняя гирлянда.