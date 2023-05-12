Опасно для мозга: ученые призывают не ковырять в носу и не выщипывать оттуда волосы

В Австралии ученые сделали шокирующее открытие. Оказывается, привычка ковырять в носу не только противная, но и достаточно опасная. Об этом сообщается на сайте Smotrim.ru.

Исследование общественного здравоохранения Австралии дало результаты, что привычка ковырять в носу увеличивает риск развития серьезных проблем с памятью и деменции. Результаты работы опубликовал журнал Scientific Reports.

Опыты проводились на мышах. Отмечается, что ковыряние в носу может повредить слизистую оболочку. В следствии открывается путь для проникновения бактерий Chlamydia pneumoniae (хламидия пневмонии) в мозг.

«Эти вредители могут перемещаться по обонятельному нерву, который соединяет полость носа и мозг. Бактерии используют его как шест и проникают в центральную нервную систему (ЦНС)», – отмечается в сообщении.

Сами клетки мозга реагируют на это вторжение отложением бета-амилоидных бляшек, которые являются маркерами болезни Альцгеймера, в мозге.

Кроме этого, вредно и выщипывать волосы из носа. Схема точно такая же – слизистая повреждается, хламидии пневмонии проникают в мозг. Согласно данным научной работы такой привычкой страдают 91% людей. А не суют палец в нос лишь 9% жителей планеты.

Ученые призывают людей не ковыряться в носу и не выщипывать оттуда волоски.

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