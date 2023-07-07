Онколог рассказал, как с помощью метода «гадкого утенка» выявить злокачественную родинку

Родинки на теле могут развиваться в злокачественные опухоли, как любые ткани в организме. Но есть способ отличить опасную родинку от нормальной. О нем рассказал онколог Максим Астраханцев.

По словам специалиста, злокачественную родинку можно выявить методом «гадкого утенка». В таком случае надо осмотреть свои родинки: важно, чтобы они были одинакового размера.

Следует обратить внимание на те образования, которые имеют неестественную форму. Такие родинки могут оказаться злокачественными, в них не исключены патологические процессы. Именно они приводят к изменению цвета и формы родинки.

Астраханцев подчеркнул, что злокачественный характер определяется по асимметрии, наличию вкраплений разных цветов, изорванным краям, размерам более 5 мм.

Врач отметил, что при наличии более 50 родинок повышается шанс заболеть меланомой. Онколог назвал ее «царицей опухолей» и напомнил о способностях этого коварного заболевания кожи давать метастазы во все органы.

Врач прокомментировал сообщения, что травмы родинок провоцируют рак. Каждый раз после такой травмы родинка восстанавливается, но есть риск, что в каком-то случае она восстановится с патологией, а именно раковыми клетками, пишет 78.ru.

Ранее другой онколог рассказал об опасности чистотела в борьбе с родинками.