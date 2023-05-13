Онколог назвал один самый опасный досуг для женщин

Существует единственный досуг, который особенно опасен для женщин. Его назвал врач-онколог Александр Лукин.

«Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора», - сказал медик. Он объяснил, что такое времяпрепровождения повышает уровень стресса, холестерина, снижает состояние крови. Как следствие, у женщины возникают сахарный диабет, варикоз, головные боли и все, что связано с ожирением.

При низкой физической активности иммунная система ослабевает. Увеличивается риск развития рака. При отсутствии активности растет уровень гормонов, которые вызывают рак груди, яичников, матки.

Медик рекомендует включить физические упражнения, научиться управлять стрессом и отдавать предпочтение здоровому питанию. Это снизит риск появления онкологии.

Важно соблюдать норму калорий, а также проходить от 6 тысяч шагов ежедневно. Также врач посоветовал не употреблять жирную пищу.

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