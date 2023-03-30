Онколог Беджанян раскрыл, каким видом рака будут болеть россияне к 2040 году

Онкология – одно из самых опасных и, к сожалению, распространенных заболеваний современности. Ежегодно от рака умирают тысячи людей, и до сих пор нет стопроцентного способа победить злокачественные клетки. Абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. Петровского Аркадий Беджанян поделился своими прогнозами на развитие ужасного недуга и рассказал, от чего будут страдать россияне к 2040 году.

По словам эксперта, через двадцать лет в стране увеличится число колоректальных опухолей. Причем по тенденции чаще всего заболевание выявляют у пожилых людей, но хуже с ним справляется именно молодой организм.

«Росстат недавно зафиксировал рост среднего возраста граждан России. Продолжительность жизни увеличилась на 2,66 года. Предполагается, что к 2040 году в 1,5 раза увеличится количество выявленных колоректальных опухолей, а также увеличится летальность», - рассказал Аркадий Беджанян.

Специалист отметил, что главная ошибка пациентов – обращаться к врачам, когда из-за опухоли уже возникают осложнения. Чаще всего россияне идут в больницу, замечая непроходимость кишечника и кровотечения.

Ранее врач-лор рассказал, в каком месте ни в коем случае нельзя давить прыщи, так как это может привести даже к летальному исходу.