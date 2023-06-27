«Они мотивируют следить за здоровьем»: врач о разрыве имплантов и раке после операции по увеличению груди

Маммопластика – одна из самых востребованных пластических операций, но у женщин есть страхи разрыва имплантов и развития рака. Их прокомментировали пластический хирург Владимир Зленко и онколог-маммолог Максим Игнатов.

По словам хирурга, современные импланты изготавливаются из медицинского силикона – он совместим с тканями организма и потому не вызывает отторжения. Импланты устанавливают через небольшие разрезы без повреждения молочных протоков. Поэтому беременности и кормлении грудью это никак не мешает.

При планировании операции женщина проходит обследования: если при диагностике обнаруживаются небольшие кисты или фиброаденомы, которые относятся к доброкачественным образованиям, то с разрешения маммолога проводится установка имплантов. В случае сомнения у женщины берут биопсию, затем ей удаляют образования, а потом ставят импланты.

Игнатов заявил, что на развитие рака влияют не импланты и не операция по изменению размера груди.

«На риск развития рака груди влияют беременность, роды и последующая лактация, некоторые продукты в рационе, алкоголь, наследственный фактор, общий образ жизни», - сказал он Газете.Ru.

Второй распространенный среди женщин миф касается разрыва имплантов. Зленко заявил, что это возможно лишь при сильном воздействии: речь идет о травмах или ошибках при установке.

«Имплант может быть поврежден только колющими предметами или если он был установлен и подобран неправильно», - заметил врач.

В случае подозрений на разрыв проводятся УЗИ и КТ. При необходимости имплант меняют.

Медик обратил внимание на то, что «импланты мотивируют женщин следить за здоровьем».

Ранее мы писали, что модель Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди. Опубликовав фото в купальнике, она получила критику и насмешки: интернет-аудитория сочла, что грудь кривая.