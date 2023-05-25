«Имплант могло поджать»: что не так с кривой новой грудью Анастасии Костенко

29-летняя Анастасия Костенко все не может нарадоваться своим новым формам. Несколько дней назад она отправилась в Дубай, чтобы сделать операцию по увеличению и корректировке груди. По словам самой модели, хирургическое вмешательство ей было необходимо, так как после трех родов ее бюст претерпел изменения. Теперь же супругу Дмитрия Тарасова полностью устраивает ее фигура, однако с ее восторгами согласны не все.

Спустя примерно 10 дней после операции Анастасия нарушила рекомендации врача и все-таки сняла специальное белье, чтобы облачиться в купальник и похвастаться результатом перед фанатами. Она опубликовала новые фото в бикини, но вместо восхищенных комментариев получила критику и насмешки. Аудитория заметила, что Костенко за миллионы сделала себе кривую грудь: одна была явно больше другой и при этом другой формы. Были даже предположения, что блогер сделала бюст по акции, желая сэкономить, за что и поплатилась.

Сама же Анастасия на недоброжелателей старается не обращать внимания. Она оправдалась, что просто показанное фото вышло неудачное, да и свет не так упал. А на самом деле ее фигура стала идеальной, и никакой асимметрии нет. Но вот хирургический хирург Матвей Гоглов все-таки встал на сторону общественности. По его словам, недочеты действительно есть, но все они могут уйти. Он заявил, что есть несколько причин, почему подобное могло произойти.

«На первый взгляд видна небольшая асимметрия, причин может быть несколько. Она может проявляться в силу асимметрии пропорций грудной клетки, другая причина, что еще сохраняются послеоперационные отеки, а еще в силу специфики организма имплант могло поджать рубцовыми тканями, и грудь стала выше противоположной», - поделился специалист с Телеграм-каналом «Звездач».

Ранее специально для портала «Страсти» стилист разобрала гардероб Анастасии Костенко и Ольги Бузовой и определила, кто из них хуже одевается.