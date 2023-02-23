Одно ощущение во время еды предупредит об онкологии на ранней стадии

Ученые включили в число предупреждающих о раке признаков одно ощущение во время еды. Оказалось, что на онкологию может указывать дисфагия – затрудненное глотание.

Человек в таком случае чувствует, будто что-то застряло в горле. Если это ощущение только ухудшается, то, скорее всего, у вас рак – опухоль приводит к сужению пищевода.

Также возможны изменения привычек в еде: человек начинает есть меньшие кусочки, употреблять более мягкую пищу или вообще исключить из рациона твердую еду.

На рак пищевода указывают и другие признаки. Речь идет об изжоге, хриплом голосе, отрыжке, не проходящем кашле, чувстве усталости и отсутствия энергии, боль в горле при глотании.

При появлении этих симптомом следует обратиться к врачу. Наличие этих признаков не гарантирует, что у вас онкология, но при их появлении лучше пройти необходимое обследование.

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