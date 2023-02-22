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ЗДОРОВЬЕ
05:05, 22 февраля 2023
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Есть у многих на столе: этот продукт за восемь недель образует в организме рак

Ученые рассказали, какой продукт за восемь недель образует в организме рак.

Есть у многих на столе: этот продукт за восемь недель образует в организме рак

Фото: Freepik

Ученые заявили, что обработанное нитритом мясо увеличивает риск развития колоректального рака. Исследователи даже призывали к запрету такого продукта.

Их анализ показал, что мыши, которых кормили мясом с нитритом, имели большое количество опухолей.

Нитриты и нитраты – ключевые консерванты, используемые в колбасных изделиях.

Ученые попробовали 8 недель кормить грызунов сосисками с нитритами, колбасой и свининой без химикатов. У мышей, употреблявших сосиски, было больше опухолей, чем у животных, которые ели свинину.

Полученный результат подтвердил связь между нитритами и раком. Большое количество этих консервантов встречается в колбасных нарезках, которые часто подают на стол.

Ранее сообщалось о признаке, который ощущают все пациенты с раком.

Источник фото:Freepik
Источник:Hightech.fm
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