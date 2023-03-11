Очень быстро стареет кожа: дефицит одного элемента лишает женщину молодости и красоты
Назван способ, который поможет женщинам замедлить старение без уколов красоты и операций.
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Существует эффективный способ замедлить женское старение без уколов красоты и пластических операций. Его назвал психотерапевт и диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, к увяданию и быстрому старению кожи приводит дефицит железа. При этом большинство женщин живут с этим, хотя установить проблему поможет анализ крови на ферритин.
Врачи могут назначить женщине проверку сывороточного железа, но этот анализ неточный. Гинзбург советует на него не соглашаться.
Определить дефицит железа в организме можно по пяти признакам. Женщину должны насторожить бледность кожи, быстрая утомляемость, апатия, отсутствие интереса к жизни и вялость. Эти симптомы не менее важны, чем регулярная сдача анализа.
Железо содержится не только в аптечных препаратах. Следует употреблять в пищу мясо, печень и листовые овощи. Через месяц-два можно почувствовать повышение работоспособности и увидеть изменения на коже.
Врач добавил, что «женщины теряют железа больше, чем может восполнить обычная пища». В этой связи прием поливитаминов с железом крайне необходим.
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