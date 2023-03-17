Кишечное расстройство обеспечено: эти сосиски нельзя есть

Сырые сосиски обязательно следует варить. В таком продукте могут содержаться микроорганизмы, которые станут причиной серьезного кишечного расстройства.

Согласно исследованиям Роскачества, повышенное количество микроорганизмов в сосисках – не редкость. Почему так происходит, объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

В качестве одной из причин названа некачественная дезинфекция. Возможна ненадлежащая гигиена персонала на производстве или на одном из участков товаропроводящей цепи: «при транспортировке, хранении или реализации товара в магазине».

Завьялова призвала предварительно варить сосиски перед употреблением и ни в коем случае не есть продукт в сыром виде.

Ранее мы писали, что у мышей, употреблявших сосиски на протяжении 8 недель, было выявлено больше опухолей, чем у животных, которые ели свинину без химикатов.