Обладательницы этих имен с наибольшей вероятностью рискуют стать алкоголичками

Женский алкоголизм, к сожалению, встречается довольно часто. Считается, что это заболевание у представительниц прекрасного пола намного опаснее и лечится сложнее, чем у мужчин. У кого-то есть генетическая предрасположенность, а кто-то пристрастился к спиртному из-за стрессов. Но оказалось, что существует еще определенная категория женских имен, обладательницы которых чаще всего становятся алкоголичками.

Елизавета. Эксперты считают, что сила духа, присущая Лизам, в случае с зависимостью играет против них. Они верят, что смогут в любой момент остановиться и бросить, и в итоге спиртное становится частью их жизни. Также Елизаветам ни в коем случае нельзя запивать свое горе после разбитого сердца. Существует большая вероятность, что потом не получится отказаться от бутылки.

Яна. Для обладательницы этого имени немного выпить вечером пятницы – совершенно не проблема. Она оправдывает свое пристрастие к алкоголю приятным вкусом, но не ровен час, когда «вечер пятницы» будет встречаться каждый день и не только в темное время суток. Триггером к усилению зависимости для Ян могут послужить ментальные проблемы.

Юлиана. Если других спиртное «лечит», то Юлиана топит в стакане скуку. По природе обладательницы этого имени очень целеустремленные личности, но, если в жизни они не будут добиваться поставленных целей, они легко обратят свое внимание на алкоголь, который сможет раскрасить их серые будни.

Лариса. Девушки с этим именем склонны к искушениям. Они не знают меры, поэтому легко становятся зависимыми. Однако Ларис может спасти верный и любящий мужчина рядом. При наличии любви в жизни, женщины никогда даже не посмотрят на бутылку.

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