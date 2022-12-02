Иранские женщины научатся оргазмировать

Акушеры из университета Тарбиат Модарес под Тегераном создали волшебные капсулы, повышающие сексуальное удовлетворение у женщин.

Исследователи отобрали для эксперимента 190 представительниц слабого пола и провели, с разрешения мужей, опрос о качестве их половой жизни.

Затем разделили подопытных на две группы. Первым давали плацебо, вторым – разработанный в университете препарат на основе имбиря.

Сексуальные партнеры у женщин оставались, разумеется, прежними, а потому ответы, полученные через месяц после начала эксперимента, оказались весьма обнадеживающими.

В группе принимающих имбирь заметно возросло количество удовлетворенных интимной близостью. Число оргазмов составило рекордные 31%.

В стране, где за неправильно одетый хиджаб полагается 74 удара плетью, а за попытку изнасилования к смертной казни могут приговорить не мужчину, а женщину, препарат, приносящий дополнительную радость, несомненно, будет востребован.

Если его разрешат к применению.