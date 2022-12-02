Иранские женщины научатся оргазмировать
Акушеры из университета Тарбиат Модарес под Тегераном создали волшебные капсулы, повышающие сексуальное удовлетворение у женщин.
Исследователи отобрали для эксперимента 190 представительниц слабого пола и провели, с разрешения мужей, опрос о качестве их половой жизни.
Затем разделили подопытных на две группы. Первым давали плацебо, вторым – разработанный в университете препарат на основе имбиря.
Сексуальные партнеры у женщин оставались, разумеется, прежними, а потому ответы, полученные через месяц после начала эксперимента, оказались весьма обнадеживающими.
В группе принимающих имбирь заметно возросло количество удовлетворенных интимной близостью. Число оргазмов составило рекордные 31%.
В стране, где за неправильно одетый хиджаб полагается 74 удара плетью, а за попытку изнасилования к смертной казни могут приговорить не мужчину, а женщину, препарат, приносящий дополнительную радость, несомненно, будет востребован.
Если его разрешат к применению.