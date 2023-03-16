Нужен психотерапевт: по каким причинам современные мужчины отказываются от секса

Существует несколько причин, по которым мужчина может отказываться от секса. Их перечислил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Во-первых, отказ от удовольствия может быть связан со слабой половой конституцией. В таком случае, уверяет сексолог, «потребности будут скромными».

Вторая причина – это направление энергии в другую сторону. Речь идет о мастурбации и увлечении порнографией.

«Эти своего рода секс-наркотики все чаще «забирают» молодых мужчин из отношений», — сказал эксперт Пятому каналу.

В таком случае мужчине нужен психотерапевт – он восстановит психическую и сексуальную форму.

К очевидной причине отказа от секса специалист отнес влечение к другой женщине.

Врач заключил, что сексуальное желание у мужчин обычно выше женского. Это связано с более высоким уровнем тестостерона и отсутствием нагрузки в виде детей и домашних дел, как у женщин.

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