Нужен психотерапевт: по каким причинам современные мужчины отказываются от секса
Врач перечислил причины, по которым мужчины отказываются от секса.
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Существует несколько причин, по которым мужчина может отказываться от секса. Их перечислил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Во-первых, отказ от удовольствия может быть связан со слабой половой конституцией. В таком случае, уверяет сексолог, «потребности будут скромными».
Вторая причина – это направление энергии в другую сторону. Речь идет о мастурбации и увлечении порнографией.
«Эти своего рода секс-наркотики все чаще «забирают» молодых мужчин из отношений», — сказал эксперт Пятому каналу.
В таком случае мужчине нужен психотерапевт – он восстановит психическую и сексуальную форму.
К очевидной причине отказа от секса специалист отнес влечение к другой женщине.
Врач заключил, что сексуальное желание у мужчин обычно выше женского. Это связано с более высоким уровнем тестостерона и отсутствием нагрузки в виде детей и домашних дел, как у женщин.
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