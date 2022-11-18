Нутрициолог рассказала, что будет, если есть бананы каждый день

Бананы – одни из самых любимых и доступных фруктов во всем мире. Они снижают потребность в сладком, имеют высокую питательную ценность, приносят в организм калий, магний, клетчатку и витамины В6 и С. Однако нутрициолог Лидия Квашина рассказала о случаях, когда бананы могут быть вредны для здоровья человека.

Выяснилось, что от единичного употребления не будет ничего, кроме пользы, но от регулярного питания этими фруктами лучше отказаться. Особенно это касается людей с сахарным диабетом, ожирением, варикозным расширением вен, а также с ишемической болезнью сердца.

Но даже если у вас нет вышеперечисленных заболеваний, эксперт предупреждает – не стоит есть бананы бесконтрольно. Это связано с тем, что в этих фруктах содержится много крахмала и фруктозы. Последняя очень популярна среди адептов правильного питания, которые считают, что она намного полезнее обычного сахара. Но в действительности злоупотреблять ею нельзя. В противном случае есть риск нажить жировой неалкогольный гепатоз печени. Поэтому у человека в прямом смысле может случить «передоз» бананами.

Лилия Квашина утверждает – норма бананов для здорового человека с хорошим метаболизмом два фрукта два-три раза в неделю. Причем небольших.

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