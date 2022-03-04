Нумерологи рассказали, как рассчитать число любви и определить будущее отношений

Когда выяснили свою цифру любви, необходимо смотреть ее толкование. Например, один означает, что у пары может быть отличное совместное будущее. За такие отношения надо бороться. Двойка не обещает таких же благоприятных прогнозов. Такой союз невероятно сложен, поскольку оба партнера эгоистичные натуры. У них есть только один шанс на счастье: надо, чтобы «я» стало «мы».

Если же получилась тройка, у отношений есть будущее. К тому же влюбленные положительно повлияют друг на друга. Так же происходит и с тем, кто получит цифру четыре. У них будет царить гармония, любовь и взаимопонимание.

В случае с пятеркой не стоит торопить события и в спешке переходить на новый уровень, тогда перспективы покажутся. Но, когда цифра любви 6, быть вместе получится недолго. К семерке относятся пары, которые часто сходятся и расходятся. На самом деле они созданы друг для друга, потому не могут расстаться навсегда.

Восьмерка свидетельствует о холодном расчете. В таких отношениях мало места любви, а значит, и нет будущего. Их интересы касаются только карьеры и денег. Смотрят на мир через розовые очки пары, которые получили девятку. Несмотря на страсть между ними, сохранить отношения надолго сложно. «Помимо кода отношений, также существует понятие мужской и женский индекс. Он рассчитывается по дате рождения человека также в диапазоне от 1 до 9. Эта цифра определяет поведение человека во взаимоотношениях с противоположным полом», — говорится на сайте Мagistika..