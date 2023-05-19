Ношение бюстгальтера с косточками и использование дезодоранта: четыре опасные для женской груди привычки

Существует несколько ежедневных привычек, которые опасны для женской груди и могут спровоцировать рак. Их перечислила акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Опухоль не проявляет себя на ранних стадиях, а женщине будет казаться, что она здорова. Виновниками опасных изменений могут стать действия, которые женщина выполняет ежедневно, не подозревая, что они опасны для груди.

В первую очередь, речь идет о ношении бюстгальтера с косточками. Важно выбирать такое белье, которое не будет хотеться снять. В противном случае неправильный бюстгальтер станет причиной отечности и болезненности груди.

Использование некоторых дезодорантов тоже вредно для молочных желез. Необходимо внимательно изучить состав: среди ингредиентов не должно быть алюминия, он вызывает воспаление лимфоузлов и сальных протоков.

В-третьих, нельзя бесконтрольно использовать КОК с эстрогеноподобными веществами.

В-четвертых, нежелательно долгое воздержание, говорит врач. Оргазм является хорошим средством для профилактики заболеваний груди. Если половой жизни нет, то следует добавить физической активности.

Гинеколог напомнила, что не стоит забывать посещать маммолога один раз в год. Благодаря осмотрам, можно вовремя выявить какую-либо патологию.

Ранее профессиональный брафиттер рассказала, сколько бюстгальтеров нужно одной женщине на постоянную носку.