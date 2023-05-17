Брафиттер раскрыла, сколько бюстгальтеров нужно одной женщине

Женщинам для повседневной носки нужно три бюстгальтера. Об этом сообщила профессиональный брафиттер Светлана Кулакова.

Она раскрыла небольшой секрет: каждый бюстгальтер следует носить один день – потом белью нужно давать отдых. Это связано с тем, что в белье содержатся нити эластана – они разрушаются при температуре 30 градусов, а наше тело имеет температуру около 37. В результате белье вытягивается, но если давать ему отдых, то нити эластана восстанавливаются.

«Поэтому в гардеробе нужно иметь минимум три бюстгальтера и носить их по очереди», - поделилась лайфхаком специалист.

Важно, чтобы повседневный лиф не имел пуш-апа и косточек: он должен идеально сидеть. При выборе надо отдать предпочтение белью с плотным корсетом и выбирать цвет, подходящий под гардероб.

Только что купленное белье придется разнашивать, его стоит надевать на несколько часов, советует Кулакова.

Красивое белье с кружевом или с пуш-апом нельзя носить целый день: достаточно будет надеть его на 2-3 часа. Для повседневного использования на белье не должно быть лишних деталей.

Кулакова отметила: «Если вы приходите домой и первым делом снимаете лифчик с чувством удовлетворения, то он точно вам не подходит».

При небольших размерах груди разрешается побыть дома или на прогулке без бюстгальтера. Однако при больших размерах без ношения правильного белья она начнет деформироваться.

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