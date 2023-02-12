16:43, 12 февраля 2023
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Никогда не есть натощак: назван опасный продукт для завтрака
Нутрициолог назвал опасный продукт для употребления натощак.
Фото: freepik
Нутрициолог Игорь Строков предупредил россиян о продукте, который нельзя есть на голодный желудок в качестве завтрака. Речь идет о бананах.
По словам врача, бананы содержат важнейшие для организма минералы, витамины и клетчатку, но употребление на голодный желудок может испортить кислотно-щелочной баланс.
Дело в том, что организм подвергается либо изменениям в сторону повышения (ацидоз) или понижения (алкалоз) кислотности. Это вызывает проблемы с щелочностью крови.
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