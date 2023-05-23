Стресс и утренний кофе – две вещи несовместные: врачи корректируют нашу диету

Чашка кофе по утрам – примерно то же, что впрыскивание топлива в двигатель гоночного автомобиля. Организм резко ускоряется за счет подъема уровня глюкозы. Это чувствует каждый сосуд.

Кратковременный скачок вскоре переходит в такое же резкое падение глюкозы. Это не очень полезно, хотя и не критично. Намного хуже, если наше утро началось со стресса: впереди экзамен, ответственное выступление, «разбор полетов» на летучке, поход к стоматологу и т.п.

Нутрициолог Юлия Ходос рассказала изданию Доктор Питер о том, как реагирует организм на наши нервы. Оказывается, он сам начинает впрыскивать в кровь повышенные дозы глюкозы через гормоны адреналина и кортизола.

Если мы в этот момент выпьем кофе – ее уровень начнет зашкаливать.

Ну а если, к примеру, мы нервничаем по утрам в течение долгого времени, а утренний кофе остается в нашем рационе – глюкоза будет оставаться в крови постоянно.

Особенно, если мы ведем малоподвижный образ жизни. Начнется старение кожи, атеросклероз, нарушение когнитивных способностей, провоцирующее болезнь Альцгеймера.