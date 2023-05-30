Ни чаем, ни соком: надо ли запивать пищу водой

Гастроэнтеролог Юлия Чуева рассказала, какими напитками нельзя запивать пищу и надо ли употреблять чистую воду во время еды.

Запивать водой можно, если пища прожевана и проглочена. Объем воды при этом не должен быть больше трети съеденного.

Врач не советует пить много воды за один раз. В противном случае человек растянет желудок, а это, в свою очередь, приведет к перееданию и ожирению.

Запивать пищу водой не стоит при наличии хронических заболеваний и пониженных показателях кислотности желудочного сока. В таких случаях воду лучше пить спустя полчаса после приема пищи.

Врач рекомендовала не запивать еду ни соком, ни сладким чаем, ни чем-то другим. Чуева отмечает, что ни один напиток, кроме воды, ни принесет никакой пользы ни здоровым людям, ни лицам с заболеваниями.

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