Ученые выяснили, что чувствует человек перед смертью

Люди всегда размышляли о жизни после смерти, желая познать неизведанное. Ученые из университета Лангоне тоже задались вопросом, что же чувствует человек, умирая. Исследования привели их к неожиданным открытиям.

Ученые смогли установить, что в последние секунды жизни сознание человека становится ясным как никогда. При этом состояние нельзя приравнивать к бреду или галлюцинациям. Мозг в этот момент начинает работать в полную силу, погружая умирающего в воспоминания и анализ его жизни.

«Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью», - рассказали специалисты из Нью-Йоркского университета.

Исследование ученых проводилось на 567 мужчинах и женщинах, которые когда-то пережили сердечно-легочную реанимацию после остановки сердца. Как оказалось, они смогли подробно рассказать о своих переживаниях и чувствах, хотя находились в тот момент без сознания.

У всех выживших были выявлены четыре одинаковых ощущения. По их словам, они чувствовали, как отделяются от тела, а затем наблюдали за всем происходящим без боли и страданий. Также все исследуемые отметили, что на момент клинической смерти думали об оценке своей жизни и размышляли о своих действиях, намерениях и мыслях по отношению к другим.

Во время реанимации проводились тесты на скрытую активность мозга, что позволяет утверждать, что происходящее с людьми не было бредом и иллюзией. Ученые смогли доказать, что человеческое самоощущение и сознание, как и другие биологические функции тела, могут не полностью прекращаться во время смерти. Однако для того, чтобы понять, какие процессы происходят в человеческом мозге после умирания, необходимы дальнейшие исследования.