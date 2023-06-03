Незаживающие ранки: названы три главных признака рака полового органа у мужчин

На рак полового органа у мужчин указывают три наиболее распространенных признака. Их назвал уролог Константин Сидоренко.

Речь идет о появлении опухоли и болезненности полового органа, а также наличие незаживающих ранок.

На поздних стадиях добавляются другие признаки: потеря веса, слабость, недомогание и утомляемость.

По словам уролога, рак полового органа у мужчин развивается строго по этапам: все начинается с поражения пениса, потом паховых лимфоузлов, далее тазовых лимфоузлов. В редких случаях метастазы могут распространиться на внутренние органы.

Специалист предупредил, что уберечься от интимного вида рака помогут гигиена, отказ от курения и отсутствие случайных половых связей. В качестве профилактики врач рекомендует проводить вакцинацию мальчиков от вируса папилломы человека.

Ранее мы писали о появлении приложения, которое определяет рак и половые инфекции по фотографиям пениса. Поставленные диагнозы подтверждались врачами. Помимо имеющихся заболеваний, приложение выявляет также потенциально возможные.