Невролог рассказала, как по размеру ноги можно обнаружить опухоль

Врач-невролог из Индии Судхир Кумар рассказала о необычном случае в своей медицинской практике, когда по простым внешним признакам удалось определить развивающуюся опухоль у женщины.

На прием к врачу пришла супружеская пара, причем обследоваться собирался именно мужчина, но врач сразу заметила, что с женщиной что-то не так. По словам невролога, ее губы были больше положенного, зубы немного расставлены, а язык припухлый. Даже ее голос смог насторожить Судхир. Он был более низкий и «тяжелый».

Заметив все эти странности, Кумар спросила, не менялся ли в последнее время у женщины размер ноги. Она оказалась потрясена вопросом специалиста, так как у нее действительно увеличилась ступня с 37 до 39 размера. Пациентка была в возрасте, а растут конечности в основном в юношестве, поэтому это было очень необычно.

Судхир Кумар сразу отправила женщину на анализ крови, и он показал, что у нее избыточная секреция гормона роста. А сделанное позже МРТ подтвердило, что у индианки доброкачественная опухоль, аденома гипофиза.

После постановки диагноза женщину прооперировали, и сейчас она в полном порядке. Она благодарна Судхир, что она так своевременно заметила признаки опухоли. Это, можно сказать, спасло ей жизнь. Ведь неизвестно, как дальше бы развивалось образование.

Отметим, что очень часто доброкачественная опухоль протекает бессимптомно, поэтому вовремя обнаружить ее удается лишь у двух человек из ста тысяч.

Ранее эксперт рассказал, какова вероятность потолстеть от алкоголя.