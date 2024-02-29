«Нельзя так насиловать публику»: Прохор Шаляпин обратился к Бабкиной и Кадышевой

Певец Прохор Шаляпин обвинил звезд эстрады в нежелании уступать место молодым исполнителям. По словам артиста, его карьере неоднократно мешали более взрослые коллеги, крепко вцепившиеся в свои места.

«Я ни в коем случае не умаляю заслуги великих народных артистов, но у нас так принято, что никто не хочет уступать место, вцепится, а народ не хочет вас видеть. Только вам надо, вы занимаете просто чужие уже места под солнцем», — заявил 40-летний Шаляпин в беседе с Пятым каналом.

Он также рекомендовал своим старшим коллегам заняться преподавательской деятельностью или отдыхать на даче, так как все деньги уже заработаны и пора дать дорогу молодым.

«Всему свое время. Молодым девушкам и парням, конечно, интереснее смотреть на своих ровесников на сцене. Наша огромная страна — многонациональная, колоритная — богата на талантливую молодежь. Нужно своевременно давать просто возможность талантливым ребятам попасть на сцену», — уверен Шаляпин.

При этом артист признался, что из-за своих высказываний нажил себе немало врагов в шоу-бизнесе. Он подчеркнул, что в новогодних программах из года в год выступают одни и те же люди и назвал это явление насилием над зрителем.

«Нельзя так насиловать публику, это издевательство над публикой», —сказал Прохор.

Он также обратился к Надежде Бабкиной и Надежде Кадышевой и призвал их делать акцент на молодежь в своих театрах и создавать новых звезд, «а не только себя любимых».

Ранее Прохор Шаляпин назвал причину участия в скандальных ток-шоу. Он признался, что съемки в таких программах являются вынужденной мерой из-за необходимости сохранять медийность.