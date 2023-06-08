Недосып в России стоит работодателям 3,5 трлн рублей в год — сообщает НАФИ

Аналитический центр НАФИ провел исследование 1,6 тысяч наёмных сотрудников из разных регионов, разного пола и возраста. Почти половина опрошенных пожаловалась на нехватку сна. В России переплаты за неэффективный труд невысыпающихся работников составляют 3,5 триллиона рублей в год. Специалисты выясняли причины и частоту недосыпа.

Об этом сообщил РБК.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает сотруднику», — отметили эксперты.

Размер переплаты оценивается в среднем в 291 миллиард рублей в месяц (3,5 триллиона рублей в год). Это почти на 100 миллиардов рублей больше, чем в 2019-м, подчеркнули в НАФИ.

Авторы исследования также добавили, что 48% опрошенных жалуются на недосып. Больше от этого страдают женщины — 58%. Возраст большинства невысыпающихся работников колеблется от 35 до 44 лет — 59% респондентов.

Ранее мы писали, как Лера Кудрявцева переживала недосып после рождения второго ребенка.