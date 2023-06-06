Лера Кудрявцева столкнулась с проблемами со здоровьем и перестала справляться с дочерью

В 2018 году Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. От молодого хоккеиста Игоря Макарова она родила дочь, которую назвали Марией. Так как у телеведущей уже был опыт воспитания ребенка, она решила, что справится с малышкой даже одна. Однако все оказалось не так просто.

В первые же месяцы артистка столкнулась с большими проблемами. Мало того, что ей было просто тяжело заботиться о младенце и при этом не забывать о работе, так еще и стало сдавать здоровье. Она не высыпалась, постоянно испытывала стресс, и к третьему месяцу ей пришлось признать – нужна помощь.

Кудрявцева не выдержала и все-таки наняла няню, хотя до последнего противилась этому. Однако здоровье оказалось важнее принципов. «У меня было такое в стиле «Я сама». Меня хватило на три месяца, потом просто начался хронический недосып. Я не спала вообще три месяца», - поделилась Лера в программе телеканала НТВ «Звезды сошлись».

Телеведущая отметила, что не ожидала серьезных трудностей после родов, так как вся ее беременность проходила довольно спокойно. Если при ожидании сына у нее возникали различные странные потребности, например, понюхать рельсы, то с дочерью все было иначе. Она принимала различные витамины и БАДы, поэтому организм был наполнен всем необходимым.

Ранее Лера Кудрявцева разоткровенничалась в Сети и рассказала поклонникам про свое нижнее белье. Артистка призналась, что давно не носит кружевные и красивые трусики. Вместо них она предпочитает «парашюты», в которых комфортно. Но недавно на отдыхе ей пришлось лишиться одних из-за неосторожности.