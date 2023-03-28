У Валерия Леонтьева после двух подтяжек лица деформировались уши

У певца Валерия Леонтьева после вмешательства пластических хирургов заметили небольшую деформацию ушной раковины. На это обратил внимание звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

Вокруг фигуры Леонтьева ходят слухи, что он «перекроил» лицо и вынужден спать с открытыми глазами. Врач не подтвердил это.

«На мой взгляд, Валерий Яковлевич примерно два раза прибегал к подтяжке лица», - сказал Свиридов сайту PROZVEZD.

Врач также отметил возможную установку скуловых и подбородочных имплантов. Дополнительно Леонтьеву сделали ботокс и филлеры.

«Результат у него хороший, хоть и есть небольшая деформация ушной раковины», - добавил специалист.

Свиридов допустил, что певцу неоднократно выполняли «коррекцию лопоухости».

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