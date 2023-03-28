У Валерия Леонтьева после двух подтяжек лица деформировались уши
У певца Валерия Леонтьева заметили деформацию ушей после пластических операций.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
У певца Валерия Леонтьева после вмешательства пластических хирургов заметили небольшую деформацию ушной раковины. На это обратил внимание звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
Вокруг фигуры Леонтьева ходят слухи, что он «перекроил» лицо и вынужден спать с открытыми глазами. Врач не подтвердил это.
«На мой взгляд, Валерий Яковлевич примерно два раза прибегал к подтяжке лица», - сказал Свиридов сайту PROZVEZD.
Врач также отметил возможную установку скуловых и подбородочных имплантов. Дополнительно Леонтьеву сделали ботокс и филлеры.
«Результат у него хороший, хоть и есть небольшая деформация ушной раковины», - добавил специалист.
Свиридов допустил, что певцу неоднократно выполняли «коррекцию лопоухости».
Ранее в Сети обратили внимание на «рот после пластики» у певицы Аллы Пугачевой.