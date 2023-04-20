Не только женщины имеют цикл: ученые обнаружили похожую особенность у мужчин

Ученые провели исследование и обнаружили, что не только у женщин есть цикл. Они нашли похожую особенность у мужчин по тому, как те использовали свои смартфоны.

Оказалось, что ритмы, влияющие на поведение, повторялись в диапазоне от 7 до 52 дней.

В исследовании, организованном Лейденским университетом, участвовали 400 человек. Их возраст варьировался от 18 до 80 лет.

По специальному приложению ученые оценивали моменты, когда люди пользовались телефонами активно: что-то печатали на экране или листали.

По тому, как они касались экрана и сколько времени проходило между касаниями, было выделено 2500 типов использования телефона. Некоторые способы использования повторялись с определенной периодичностью.

Ранее мы писали о мужском климаксе и двух основных симптомах, указывающих на эту проблему.