Не тестостерон: какие гормоны сводят с ума организм с наступлением марта

Весной некоторые гормоны в организме человека выходят на свой «пик». На отдельных людей весеннее колебание гормонов оказывает негативное влияние.

Об этом сообщила врач-экндокринолог Наталья Сорокина. По ее словам, с наступлением марта начинают «играть» отнюдь не половые гормоны: не тестостерон и не эстрогены. Их «пик» приходится на лето.

С наступление марта наблюдается рост кортизола, серотонина, мелатонина, прогестерона и пролактина, а также фолликулостимулирующего и лютиенизирующего гормонов. С колебанием гормонов фиксируется весеннее обострение некоторых болезней.

Ухудшение могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями, такими, как гастрит, сахарный диабет, язва. Из-за влияния дофамина обостряются психиатрические болезни.

Врач советует весной соблюдать режим дня и правильно питаться, избегать стрессов. Два симптома могут указывать, что с гормонами не все в порядке. Человек может испытывать повышение либидо или изменение обмена веществ, включая скачки веса. В обоих случаях требуется консультация врача.

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