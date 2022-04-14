Какие мысли уничтожают гормоны счастья в организме и лишают нас шанса на лучшую жизнь

Гормон серотонин заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче, отметил специалист. Если он в организме в дефиците, человек не умеет наслаждаться жизнью и радоваться мелочам.

Когда в голове появляются мысли о том, что не нравитесь окружающим, люди плохо думают о вас или лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться, будут проблемы с синтезом окситоцина. Этот гормон счастья вырабатывается при взаимодействии с социумом.

По словам Петра Галигабарова, люди, не выходящие из зоны комфорта, со временем испытывают скуку и тревожность. Им свойственно думать, что ничего хорошего в жизни не будет, мир скучный, а они неудачники, которым даже не стоит пытаться достичь желаемого и, например, завести отношения.

Также мешают быть счастливыми различные психологические установки, зачастую появляющиеся еще в детстве. Те, кто считают себя недостойными, теряют способность радоваться мелочам в жизни и собственным достижениям, как и те, кто уверены, что достойны уважения, только если сделают все лучше других, добьются лучших результатов, пишет «Доктор Питер». Негатив притягивает и мысль, что любить человека можно, только если он страдает, все время работает, не сидит без дела, угождает другим и так далее.