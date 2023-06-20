Не связано с возрастом: ученые выяснили, от чего зависит сила иммунной системы

Группа ученых проанализировала данные о здоровье 48 тысяч человек, а также животных, и обнаружила, что эффективность иммунитета определяется двумя типами клеток. Большую роль играет не только их количество, но и соотношение: это влияет на силу иммунитета.

Специалисты ставили цель понять механизмы работы иммунитета и его реакции на разные вызовы. В ходе исследования было установлено, что на защитные функции организма влияют iCD4 и CD8 лимфоциты – они отвечают за иммунологический баланс.

Анализируя разные данные, ученые увидели, что баланс может быть нарушен заболеваниями или старением. Однако он может сохранить устойчивость, а защитные силы придут в норму.

Оказалось, что наиболее устойчивым иммунитетом обладают женщины. Дети и молодые люди больше подвержены заражению вирусами. Пожилые проявляют большую сопротивляемость вирусам.

Ранее онколог объяснял, почему у женщин больше шансов победить рак. Говорилось, что у слабого пола есть определенные «восстановительные компоненты» в организме. Нередко женщины лучше переносят агрессивные методы лечения онкологии.