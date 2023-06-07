Не подкованы в анатомии и царапают зубами: мужчины перечислили ошибки женщин при оральном сексе

Мужчин спросили о тактических и технических ошибках, которые женщины допускают при оральном сексе. Они жаловались на разное: от царапания зубами и ногтями до незнания анатомии.

Практически всех раздражает, когда женщина занимается оральным сексом, желая, чтобы мужчина получил оргазм как можно скорее и отстал. Подтверждением искренности женщины могут стать стоны и взгляды «глаза в глаза» - если этого нет, то мужчина засомневается, что ей самой нравится это занятие.

Представителям сильного пола не нравится, если девушка жалуется, что устали губы или онемела челюсть. Многие недовольны, когда их пенис царапают зубами. В тот же список попали ногти и кольца, которые могут стать источником неприятных ощущений.

Мужчинам старше 30 лет важно, чтобы женщина была подкована в анатомии. Не котируются те, которые думают, будто приятны прикосновения к любой части полового органа. На самом деле, верхняя часть пениса обычно менее чувствительна, чем нижняя. Самыми горячими точками считаются кольцо у основания головки, сама головка и уздечка.

Плохо, если за 10 секунд до оргазма женщина решит поинтересоваться, все ли нравится партнеру. Некоторые пугаются, когда женские пальцы ползут в сторону ануса.

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