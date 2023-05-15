Минимизируем риски при оральном сексе: советы дерматовенеролога

Слизистая полость рта является весьма привлекательной средой для многочисленных бактерий.

В том числе и для тех, которые способны возбуждать инфекции, передающиеся обычным половым путем. О этом напоминает Lenta.Ru со ссылкой на врача-дерматовенеролога Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольгу Грязнову.

Список неприятных болезней, которыми можно заразиться при оральном сексе, впечатляет: сифилис, гонорея, вирус герпеса, вирус папилломы, хламидиоз и даже гепатит и ВИЧ.

итак, три основных правила, которые, по мнению эксперта, способны минимизировать риски заражения.