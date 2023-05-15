Минимизируем риски при оральном сексе: советы дерматовенеролога
Слизистая полость рта является весьма привлекательной средой для многочисленных бактерий.
В том числе и для тех, которые способны возбуждать инфекции, передающиеся обычным половым путем. О этом напоминает Lenta.Ru со ссылкой на врача-дерматовенеролога Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольгу Грязнову.
Список неприятных болезней, которыми можно заразиться при оральном сексе, впечатляет: сифилис, гонорея, вирус герпеса, вирус папилломы, хламидиоз и даже гепатит и ВИЧ.
итак, три основных правила, которые, по мнению эксперта, способны минимизировать риски заражения.
Если вы видите на губах партнера любые признаки воспаления, язвочки или высыпания – откажитесь от оральной близости.
Перед началом орального контакта не стоит чистить зубы. Щетка может воздействовать на слизистую полость, привести к кровоточивости ранок.
При оральном сексе используйте презерватив. После контакта – ополосните рот антисептиком или простым ополаскивателем.