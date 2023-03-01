Названы восемь продуктов, которые помогут избавиться от глистов

Существуют восемь продуктов, которые глисты не очень любят. При их употреблении с высокой вероятностью вы станете меньше нравиться паразитам.

К продуктам-защитникам относятся гвоздика, чеснок, семена тыквы, папайя, имбирь, острый перец, куркума и семена огурца.

Гарантии, что при включении данных продуктов в рацион получится точно избавиться от паразитов, нет. Поэтому лучше проверить себя на наличие глистов с помощью анализов крови, мочи и кала.

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, что гельминты могут жить у людей в кишечном тракте, мочевыводящих путях и крови. Что плохо – глисты способны превращать клетки человека в рак.

Специалист отметил: «Долгое «проживание» паразита в организме может спровоцировать формирование как доброкачественных, так и злокачественных новообразований путем повреждающего действия на ткани определенного органа».

Ежегодно в России выявляют до полутора миллионов случаев заболеваний глистами. Большинство больных, а именно 70%, это дети.

Ранее мы подробно писали об условиях, при которых гельминты могут стать причиной возникновения рака.