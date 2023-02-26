Глисты могут стать причиной возникновения рака

Вирусы способны менять наши ДНК, а значит, приводить к мутациям и появлению злокачественных опухолей.

С 2015 года онкологи и иммунологи озаботились этой проблемой. Широкий резонанс получил случай развития рака у человека после попадания в его организм карликового цепня.

Доктор Питер со ссылкой на мнение врача-иммунолога Елены Парецкой, выявил условия возникновения возможных новообразований в связи с появлением в организме гельминтов.

Человеческий организм находится в постоянной борьбе с внешними инфекциями и заражениями. Порой иммунная система буквально разрываться между постоянной борьбой с глистами и нейтрализацией вирусов и бактерий.

На чужеродного агента оказывается массированное давление, кишечник удаляет его вместе со стулом, легкие – вместе с кашлем, сама ткань образует вокруг опасной точки зону воспаления, плотную капсулу.

Если иммунитет ослаблен, отражающая способность организма ослабевает, «враги», в том числе яйца гельминтов, проникают внутрь и имеют больше шансов повлиять на ДНК.

Применять препараты против паразитов как профилактические – от онкологии – бессмысленно. Тем более горожанам, среди которых распространение паразитов по статистике невелико.

А вот владельцам домашних животных, любящим брать их с собой в постель, врач рекомендует почаще сдавать анализы.

Соблюдать правила гигиены тоже забывать не стоит.

Это снизит риски, в том числе и очень серьезных заболеваний.