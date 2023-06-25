Названы гены, активность которых влияет на вынашивание ребенка

Генетик и научный сотрудник компании MyGenetics Ирина Колесникова предупредила будущих родителей, какие мутации могут увеличить вероятность невынашивания ребенка в беременность.

По ее словам, мутации ESR1 и ESR2 в генах могут привести к выкидышу. Риск возможно снизить, если вести правильный образ жизни, принимать необходимые пищевые добавки или гормональные препараты под наблюдением специалистов.

Колесникова отметила, что есть более опасные мутации. Среди них мутация у женщины в гене FMR1 (могут привести к синдрому ломкой Х-хромосомы), а также у мужчины с делецией (отсутствием части) гена AZF (вызывает трудности с зачатием).

Специалист добавила, что для таких супружеских пар можно рассмотреть варианты с искусственным оплодотворением, донорством спермы, яйцеклеток или эмбрионов, а также усыновление, пишет Газета.Ru.

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