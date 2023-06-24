Как уберечь ребенка от рака: это должен знать каждый родитель

Есть несколько способов снизить риск развития рака у ребенка. О них рассказала детский онколог Анна Елфимова.

Специалист сразу отметила, что возможности в этом плане ограничены, поскольку рак у детей не связан с воздействием внешней среды.

Онколог посоветовала пройти генетическое консультирование, если в семье есть случаи развития опухолей.

Также риск развития рака повышают некоторые инфекции. Речь, в частности, идет о гепатите В, вирусе папилломы человека. Поэтому не нужно забывать о вакцинации.

Елфимова рассказала, что есть публикации о связи курения и употребления алкоголя во время беременности с развитием рака. Поэтому медик советует исключить вредные привычки на время вынашивания ребенка и грудного вскармливания.

Рак у детей и взрослых различен: у первых чаще выявляют онкологические заболевания системы крови. Во вторую очередь обнаруживают опухоли спинного и головного мозга.

В некоторых случаях дети обречены столкнуться с раком, говорит врач. Елфимова рассказала, что встречается «поломка» в генах, на которую никак нельзя повлиять. В других случаях виновата наследственность.

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