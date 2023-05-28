Названы факторы, предсказывающие сексуальную озабоченность у женщин

Исследователи Центра последипломного медицинского образования в Варшаве выяснили, что влияет на компульсивное сексуальное поведение у женщин.

В эксперименте приняли участие почти 700 женщин. Их возраст был от 18 до 66 лет. Женщины прошли онлайн-опрос, который состоял из вопросов об их демографических характеристиках и симптомах расстройства, включая данные о количестве просмотренного порно.

В результате ученые выяснили, что проблемное использование порнографии было самым сильным предиктором расстройства. Высокий уровень признаков обнаружен у разведенных и одиноких женщин.

Также тяжесть расстройства была отмечена у женщин, у которых было значительное количество партнеров в течение последнего года. Чем больше их было, тем выше был уровень расстройства.

«Наши результаты показывают, что компульсивное сексуальное расстройство вызывает серьезную озабоченность у женщин, и необходимы дополнительные исследования для выявления защитных факторов, связанных с тяжестью симптомов», – заключили ученые.

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