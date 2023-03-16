Названы два фрукта, повышающие настроение и либидо у женщин

Два фрукта способны повысить настроение и либидо у женщин. Их назвала врач-эндокринолог Елена Жучкова.

Речь идет о мандаринах и киви. Оба фрукта богаты витамином С и флавоноидами. Они «способны повысить иммунитет и настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо», отметила врач.

Для повышения полового влечения женщинам следует есть то, что содержит фитоэстрогены – сою и всё связанное с ней. Рекомендуется употреблять спаржу, рыбу и морепродукты – в последних есть необходимый для женского организма белок. Для стимуляции полового влечения можно добавить клубнику.

Бананы, мороженое и шоколад повысят чувственность. Позитивно на женское либидо влияют авокадо, грецкий и кедровый орехи, миндаль, пишет Газета.Ru. Специалист также советует жгучий перец чили, но с оговоркой – с ним важно быть осторожным, если есть расстройства ЖКТ.

Дополнительно специалист напомнила о важности воды и физической активности.

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