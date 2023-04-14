Названы 3 главные ошибки в Пасху, которые могут привести к непредсказуемым последствиям

Уже 16 апреля православные христиане будут отмечать главный светлый праздник Пасху. Традиционно это день, когда подходит к концу Великий пост, люди отправляются в церковь, поздравляют друг друга фразой «Христос Воскресе — Воистину Воскресе», светят крашеные яйца, куличи и пасхи. Большинство верующих предпочитают в Христово Воскресенье накрывать большой стол и собираться всей семьей. Но при этом, как отметил иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко, многие совершают ряд ужасных ошибок.

Он выделил три главных недочета. Их перечислил Пятый канал. Первый – это злоупотребление алкоголем. Россияне в праздник часто предпочитают открывать спиртное и иногда с ним перебарщивать. Лучше ограничиться лишь церковным вином. Оно может положительно отразиться на пищеварении и сгладить переход от постных к мясным или рыбным блюдам.

Вторая ошибка – это переедание. После семи недель поста нельзя сразу налегать на всевозможные вкусные блюда, в которых приходилось себе отказывать. Перегрузка желудка может привести к острой кишечной непроходимости, холециститу и панкреатиту. Важно помнить, что на Пасху нужно лишь угощаться, а не налегать на все и сразу.

И третья самая часто встречающая ошибка верующих в светлый праздник – это чрезмерное веселье. Радоваться действительно не запрещено, но окончание Великого поста не означает вседозволенность. Главное не забывать, что ограничения распространяются в эти семь недель не только на еду, но и на сквернословие и прочие грехи. И по истечении срока нужно постараться не вернуться к прежнему образу жизни.

Также в списке того, что нельзя делать на Пасху, числится: пребывать в негативных эмоциях, грустить и унывать, проливать кровь животных (охотиться и рыбачить), заниматься тяжелым физическим трудом, работать, давать взаймы, предаваться страстям.

Ранее стало известно, как не прогадать с выбором яиц к Пасхе и не наткнуться на протухшие.