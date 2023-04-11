Главный вопрос в канун Пасхи: как проверить свежесть яиц

Один из главных продуктов верующих в Пасху – это яйца. Но как определить, действительно ли они свежие на прилавке. Об этом сообщается на сайте «Доктор Питер».

Проверить свежесть яиц можно дома или в магазине.

«Возьмите яйцо и встряхните его. Услышите всплеск — яйцо уже не первой свежести. Это значит, что внутри яйца, возможно, уже есть воздух, а это говорит о том, что хранится продукт довольно долго», – подчеркивается в сообщении.

Также вы можете положить сырое яйцо в кружку с холодной водой. Если оно всплыло к поверхности – оно плохого качества.

«Свежее останется лежать в горизонтальном положении или немного поднимется в воде, балансируя под небольшим углом», – говорится в сообщении.

Если разобьете яйцо и увидите плоский желток и растекающийся белок, то этот продукт плохого качества. У свежего яйца желток будет выпуклый, а белок вязкий.

Еще один важный вопрос, надо ли мыть яйца? Если вы закупили много яиц и хотите хранить их в течение долгого времени, то лучше их не мыть, так как вы удалите со скорлупы защитный природный слой. Храните яйца в закрытой упаковке. Но не забудьте помыть руки, так как у вас могут остаться следы перьев, пуха и помета.

Отмечается, что хранить яйца лучше всего в холодильнике. Также лучше не держать их в дверце холодильника, так как им нужен постоянный холод. Выбирайте для хранения нижние полки и обязательно используйте специальные пластиковые контейнеры.

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