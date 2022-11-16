Названа смертельная доза пельменей для стройной фигуры

Каждый из нас хочет наслаждаться любимыми блюдами без вреда для фигуры. Оказалось, что можно есть даже пельмени, но в умеренных количествах. Диетолог Ирина Писарева назвала размер порции, которая не спровоцирует ожирение. Об этом пишет Life.ru.

По словам специалиста, в пельменях много калорий из-за муки и мяса, поэтому часто их лучше не употреблять. Для начала откажитесь от продукта из магазина. Сделайте выбор в пользу домашних пельменей.

«Без риска для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера. В этой порции будет 300–380 килокалорий», – делится Ирина.

Диетолог обращает внимание, что блюдо вместе с соусом, особенно с кетчупом, майонезом или сметаной, будет намного калорийнее. Поэтому стоит отказаться от дополнения или выбрать легкий вариант.

Эксперт дала еще один совет: есть пищу медленно. Тогда человек быстрее почувствует насыщение и не захочет увеличивать порцию.

«Если очень быстро закидывать себе в рот одну за второй пельмешку и быстренько проглатывать, не прожевывая, то насыщение вы не будете получать долго — и, соответственно, съедите порцию больше», – подчеркивает специалист.

Ирина отмечает, что не рекомендовала бы есть пельмени тем, кто действительно хочет сохранить стройную фигуру или похудеть. Но если вы не можете без этого вкусного блюда, то дайте себе слово не съесть больше десяти штук за раз.

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