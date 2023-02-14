Названа определенная «домашняя работа», которая помогает не заболеть онкологией

Нехватка или отсутствие сна - это прямой путь к раку. С таким утверждением выступил заведующий отделением физиологии медицинского факультета университета Турции Левент Озтюк.

По его словам, человеку нужно стремиться к здоровому сну. Это укрепит иммунную систему и, как следствие, защитит от онкологии.

Выполнять такую «домашнюю работу» под силу каждому. Главное, как утверждает доктор, спать столько, сколько нужно конкретному человеку.

Если же рекомендации о здоровом сне не соблюдать, то клетки-убийцы, которые уничтожают склонные к канцеризации клетки, будут менее активны и недейственны, что «прокладывает путь к раку», заключил врач.

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