Названа неизлечимая болезнь, ранний симптом которой ночные кошмары

Каждый человек в мире хоть раз сталкивался с ночными кошмарами. Они не позволяют полноценно отдохнуть во время сна, способствуют стрессу и появлению головной боли. Чаще всего плохие сновидения – лишь признак сбитого режима, депрессии или перенасыщенного событиями дня. Однако иногда кошмары могут указывать на опасную болезнь.

Ученые доказали, что частые плохие сны – первый симптом болезни Паркинсона. Особенно стоит насторожиться людям, у которых бывает от 1 до 3 кошмаров в неделю.

Исследователи проанализировали сны 3 818 человек возрастом от 67 лет. У всех добровольцев была диагностирована болезнь Паркинсона. Результаты показали, что испытуемые, которым часто снятся кошмары, намного чаще сталкиваются с опасной патологией.

Напомним, что болезнь Паркинсона – это заболевание нервной системы, в результате которого нарушаются нейронные связи в головном мозге. Часто она проявляется нарушением двигательных функций, снижением умственной активности и депрессиями. Иногда болезнь приводит к потери памяти и речи.

Заболевание может вызывать ночные кошмары из-за поврежденных участков мозга. В ходе исследований удалось установить, что у людей, видящих тревожные сны, наблюдалась атрофия правой лобной доли. Однако, чтобы быть уверенными до конца в теории, ученым предстоит провести еще ряд опытов.

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