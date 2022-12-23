Названа критическая доза мандаринов в день

Если сделать опрос среди людей, с каким фруктом у них ассоциируется Новый год, то большая половина без сомнения ответит – мандарины. Зимой многие закупаются этими вкусными цитрусовыми и едят их чуть ли не килограммами. Но чем может обернутся такое гастрономическое удовольствие и кому оно запрещено в принципе? На эти вопросы ответила нутрициолог Кристина Давыдова.

Эксперт заявляет, что в мандаринах, безусловно, много пользы. Но есть категория людей, кому лучше отказаться от этих фруктов. Это касается тех, у кого имеются следующие заболевания:

Острый нефрит;

Гепатит;

Холецистит;

Почечнокаменная болезнь;

Обострение язвы двенадцатиперстной кишки;

Гастрит;

Обострение язвы желудка;

Повышенная кислотность;

Метеоризм;

Аллергия.

Но и полностью здоровым людям стоит следить за количеством съедаемых в день мандаринов. Нутрициолог рассказала, что фрукты лучше не есть натощак. Если хотите полакомиться, то сделайте это после приема пищи, но только в небольшом количестве – не более 200 грамм. Мандарины являются сильным аллергеном и могут вызвать сыпь, отек или анафилаксию.

Рекомендуется есть не более 3-4 фруктов в день. Если соблюдать эту норму, то сахар в крови не повысится, и для организма будет только польза.

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